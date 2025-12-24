Взносы по ОСАГО за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|40303
|16,8%
|28892
|71,7%
|2
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|36476
|15,2%
|26516
|72,7%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|36421
|15,2%
|20227
|55,5%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК
|22238
|9,3%
|18724
|84,2%
|5
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|19162
|8,0%
|11206
|58,5%
|6
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|13865
|5,8%
|8915
|64,3%
|7
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|11773
|4,9%
|6558
|55,7%
|8
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|11188
|4,7%
|6794
|60,7%
|9
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|10537
|4,4%
|7644
|72,5%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|6172
|2,6%
|4837
|78,4%
|11
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|5493
|2,3%
|3072
|55,9%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|4474
|1,9%
|2510
|56,1%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
|4145
|1,7%
|2266
|54,7%
|14
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|3287
|1,4%
|1908
|58,1%
|15
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|2560
|1,1%
|3537
|138,1%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Гелиос»
|2377
|1,0%
|1376
|57,9%
|17
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|1920
|0,8%
|1301
|67,8%
|18
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|1745
|0,7%
|787
|45,1%
|19
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|1250
|0,5%
|1346
|107,7%
|20
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|900
|0,4%
|570
|63,4%
|21
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|795
|0,3%
|894
|112,5%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|694
|0,3%
|425
|61,3%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|518
|0,2%
|840
|162,1%
|24
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|495
|0,2%
|203
|40,9%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|414
|0,2%
|250
|60,4%
|26
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|340
|0,1%
|283
|83,2%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ»
|271
|0,1%
|107
|39,4%
|28
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|244
|0,1%
|929
|380,7%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|102
|0,0%
|66
|64,1%
|30
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|19
|0,0%
|12
|66,5%
|31
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|18
|0,0%
|14
|77,9%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|15
|0,0%
|14
|93,4%
|33
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|10
|0,0%
|11
|109,3%
|34
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|0
|0,0%
|9
|3179,7%