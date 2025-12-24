Взносы по ОСАГО за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 40303 16,8% 28892 71,7% 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 36476 15,2% 26516 72,7% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 36421 15,2% 20227 55,5% 4 Страховое акционерное общество ВСК 22238 9,3% 18724 84,2% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 19162 8,0% 11206 58,5% 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13865 5,8% 8915 64,3% 7 Акционерное общество «Т-Страхование» 11773 4,9% 6558 55,7% 8 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 11188 4,7% 6794 60,7% 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 10537 4,4% 7644 72,5% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6172 2,6% 4837 78,4% 11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 5493 2,3% 3072 55,9% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4474 1,9% 2510 56,1% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 4145 1,7% 2266 54,7% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3287 1,4% 1908 58,1% 15 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 2560 1,1% 3537 138,1% 16 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Гелиос» 2377 1,0% 1376 57,9% 17 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1920 0,8% 1301 67,8% 18 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1745 0,7% 787 45,1% 19 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1250 0,5% 1346 107,7% 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 900 0,4% 570 63,4% 21 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 795 0,3% 894 112,5% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 694 0,3% 425 61,3% 23 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 518 0,2% 840 162,1% 24 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 495 0,2% 203 40,9% 25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 414 0,2% 250 60,4% 26 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 340 0,1% 283 83,2% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» 271 0,1% 107 39,4% 28 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 244 0,1% 929 380,7% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 102 0,0% 66 64,1% 30 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 19 0,0% 12 66,5% 31 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 18 0,0% 14 77,9% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 15 0,0% 14 93,4% 33 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 10 0,0% 11 109,3% 34 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0 0,0% 9 3179,7%