Средняя выплата выросла

Как сообщали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), средняя выплата по годовым полисам ОСАГО за первые девять месяцев 2025 года выросла на 15%, до 114 тыс. руб. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, это очередной рекорд. Вдобавок сами страховки стали немного выгоднее: средняя стоимость полисов снизилась на 5%, до 7,3 тыс. руб. Общий объем выплат по ОСАГО за девять месяцев составил 164,4 млрд руб.

Похожая тенденция в сегменте каско: по данным Банка России, объемы выплат по этому виду за девять месяцев выросли более чем на треть год к году, превысив 160 млрд руб. Средняя страховая выплата выросла на 11,6%, до 211,3 тыс. руб. Основная причина — в удорожании запчастей и росте стоимости ремонта. Кроме того, ранее выросло число договоров, что повлекло и рост числа выплат.