Лидеры аварийности

“Ъ” спросил у страховщиков, какие автомобили в их портфелях стали самыми аварийными в 2025 году. Статистика компаний различается — разные игроки страхуют разные классы автомобилей и доминируют в разных регионах, но можно выделить закономерности. В ДТП по-прежнему в основном попадают самые массовые иномарки и отечественные авто, однако в антирейтингах страховщиков все чаще оказываются и новые китайские кроссоверы.

Самые опасные марки

Аналитики МВД зафиксировали небольшое снижение аварийности за первые девять месяцев 2025 года. Число ДТП снизилось на 2,4% — до 94,9 тыс. Число погибших в авариях снизилось на 3,4%, до 10 тыс. человек. Почти половину происшествий (44,9%) составляют столкновения транспортных средств.

По словам директора центра бизнес-аналитики компании «Ингосстрах» Дарьи Шведовой, в топ-5 самых аварийных марок ее компании попали Toyota (9,4%), Kia (7,5%), Lada (7,4%), Hyundai (7,3%) и Nissan (5%).

Если же выделять конкретные модели, это Hyundai Solaris (3%), Kia Rio (2,9%), Lada Granta (2,5%), Volkswagen Polo (1,7%) и Lada Vesta (1,7%). Госпожа Шведова отмечает, что в основном в аварии попадают одни и те же автомобили.

Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК МАКС Иван Попов отметил рост аварийности среди марок китайского производства. В его топ вошли Chery, Geely, Exeed и ВАЗ.

Китайские и российские бренды вошли и в топ «Росгосстраха», но конкретно в возмещениях по каско: Lada Granta и Lada Vesta, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5. «Наша статистика отражает ситуацию на рынке новых автомобилей, где китайские кроссоверы уже вытеснили официально ушедшие марки и борются за антилидерство с продукцией АвтоВАЗа»,— поясняет начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова.

По ОСАГО же за выплатами в «Росгосстрах» чаще всего обращались владельцы массовых, практически народных моделей: Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Людмила Юсова отмечает, что к Lada Vesta очень близки по показателям «одноклассники» Toyota Corolla, Renault Logan и Ford Focus. Объяснить это особенностями эксплуатации или спецификой дорожных условий нельзя — просто таких машин все еще очень много в автопарке страны.

Топ статистики страховой компании «Согласие» заняли китайские марки: Voyah, Jaecoo, GAC, Omoda, Changan и другие. Как рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов, в десятку относительно прошлого года вошли еще три бренда из КНР — это Aito, Exeed и Zeekr.

Тенденция роста

По подсчетам «Росгосстраха», тотальные убытки — в случае, когда машина не подлежит восстановлению,— составляют 3% в общем числе возмещений по ДТП. Лидеры тут — те же марки, что и в целом часто попадают в аварии: Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Toyota Corolla, Renault Logan и Ford Focus.

Процент тотальных убытков в подсчетах «Согласия» схож. Но список разнообразнее: в нем как «китайцы», так и западные премиум-марки. «Доля случаев полной гибели автомобиля составляет 3,9% от общего количества ДТП. Наиболее часто тотальный ущерб фиксируется у марок Voyah, Zeekr, Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW»,— поделился Павел Нефедов.

«Ингосстрах» сталкивался с «тотальными» ДТП чуть реже — их доля в общем числе убытков составила 2,5%. В портфеле страховщика чаще всего бесповоротно разбивались Nissan (13%), Toyota (11,9%), ВАЗ (6,1%), Honda (4,8%) и Mazda (4,4%).

Иван Попов наблюдает тенденцию роста на тотальные убытки среди автомобилей именно китайского производства. «Дело в том, что при их относительно невысокой стоимости цена запасных частей в некоторых случаях выше, чем на детали европейского производства. Поскольку для некоторых транспортных средств фара стоит 200–300 тыс. руб. и больше, при среднем фронтальном ударе зачастую автомобиль становится "тотальным"»,— объясняет Дарья Шведова.

Самые аварийные регионы

Антирейтинги регионов, в которых происходит больше всего ДТП, от компании к компании отличаются. Хотя не все готовы называть это именно антирейтингом. Например, «Росгосстрах» с начала года получил больше всего заявлений на возмещение по ОСАГО из Московского региона, Башкирии, Татарстана, Свердловской области, Пермского края, Санкт-Петербурга, Самарской и Иркутской областей, Удмуртии и Вологодской области. Однако, как поясняет Людмила Юсова, это связано с широкой представленностью компании именно в этих регионах.

«А под антирейтингом мы понимаем ранжирование регионов страны по частоте страховых событий и размеру среднего убытка, что дает основание предполагать недобросовестные действия со стороны водителей и автоюристов. И этот антирейтинг нашей компании не отличается от того, что составляется на основе мониторинга Банка России и Российского союза автостраховщиков»,— говорит Людмила Юсова.

Такого же подхода придерживается и страховая компания МАКС. По словам Ивана Попова, самыми аварийными для компании стали Приморье, Ингушетия и Дагестан. Страховщик связывает такую высокую частоту именно с активностью мошенников.

Согласно октябрьскому мониторингу региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, который ежеквартально составляет ЦБ, Ингушетия вместе с Новосибирской областью входят в так называемую красную зону — зону повышенного риска. Приморье и Дагестан попали в желтую зону среднего риска, но недалеко от границ красной зоны.

Между тем «Ингосстрах» подсчитал, в каких регионах компания чаще всего сталкивается с тотальным ущербом: в Челябинской области (19%), Москве (15,5%), Приморском крае (7,8%), Новосибирской области (3,7%) и Санкт-Петербурге (3,2%).

Деньги или ремонт?

Тема натурального возмещения по ОСАГО стала острой из-за частой нехватки запчастей, которая стала приводить к увеличению сроков ремонта. По закону ремонт — в приоритете, но водитель может выбрать и денежное возмещение. С 2019 года доля натурального возмещения в выборе застрахованных падала, но в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не менее, по подсчетам МАКС, она составляет всего 3–5% из-за дефицита комплектующих.

В октябре законодатели начали обсуждать реформу ОСАГО, которая поможет водителям, выбравшим денежное возмещение и самостоятельную организацию ремонта. Инициатива предполагает, как сообщают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), что в случае, если страховой выплаты не хватит для восстановления автомобиля, страховщик добавит к ней дополнительную сумму.

Перед проведением реформы, как считают в РСА, еще предстоит урегулировать спорные моменты. Например, есть опасения, что ситуацией с доплатами могут воспользоваться автоюристы. Однако уже сейчас страховщики готовы предлагать своим клиентам более удобные варианты. По словам Людмилы Юсовой, «доля клиентов, которые выбирают натуральное возмещение, постепенно увеличивается, но кардинально ситуация за последний год-два тут не изменилась. Безусловно, законодательство об ОСАГО предполагает, что натуральное возмещение должно быть приоритетным. Но в тех случаях, когда произвести восстановительный ремонт в отведенные законом об ОСАГО сроки невозможно, "Росгосстрах" предлагает клиенту ремонт на СТОА потерпевшего либо возмещение в форме денежной выплаты. И подавляющее большинство страхователей соглашаются с тем, что в сложившейся ситуации это оптимальный вариант урегулирования страхового события».

Взносы по ОСАГО за девять месяцев 2025 года № Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 40303 16,8% 28892 71,7% 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 36476 15,2% 26516 72,7% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 36421 15,2% 20227 55,5% 4 Страховое акционерное общество ВСК 22238 9,3% 18724 84,2% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 19162 8,0% 11206 58,5% 6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13865 5,8% 8915 64,3% 7 Акционерное общество «Т-Страхование» 11773 4,9% 6558 55,7% 8 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 11188 4,7% 6794 60,7% 9 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 10537 4,4% 7644 72,5% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6172 2,6% 4837 78,4% 11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 5493 2,3% 3072 55,9% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 4474 1,9% 2510 56,1% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 4145 1,7% 2266 54,7% 14 Акционерное общество «Зетта Страхование» 3287 1,4% 1908 58,1% 15 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 2560 1,1% 3537 138,1% 16 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Гелиос» 2377 1,0% 1376 57,9% 17 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1920 0,8% 1301 67,8% 18 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1745 0,7% 787 45,1% 19 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1250 0,5% 1346 107,7% 20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 900 0,4% 570 63,4% 21 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 795 0,3% 894 112,5% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 694 0,3% 425 61,3% 23 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 518 0,2% 840 162,1% 24 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 495 0,2% 203 40,9% 25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 414 0,2% 250 60,4% 26 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 340 0,1% 283 83,2% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» 271 0,1% 107 39,4% 28 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 244 0,1% 929 380,7% 29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 102 0,0% 66 64,1% 30 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 19 0,0% 12 66,5% 31 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 18 0,0% 14 77,9% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 15 0,0% 14 93,4% 33 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 10 0,0% 11 109,3% 34 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0 0,0% 9 3179,7% «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

Рита Ройзен