Трамповский «мир через прибыль»

Россияне, которые следят за ходом переговоров между США и Россией по Украине, давно обратили внимание на то, что решающую роль в них играет спецпосланник Стив Уиткофф. В минувшие выходные снова принявший участие во встрече с Кириллом Дмитриевым в Майами, соратник Трампа до этого уже шесть раз встречался с президентом Путиным в Кремле.

Майкл Бом

Майкл Бом

В то время как в Америке Уиткофф оказался под шквалом обвинений со стороны пресловутого «глубинного государства», в России все чаще задаются вопросом: «Ху из мистер Уиткофф — человек с любопытной русскоязычной фамилией?»

Если вкратце, то Уиткофф, как и Трамп, родом из Нью-Йорка, он крупный девелопер, криптовалютный тяжеловес и миллиардер. Уже 40 лет он является другом и любимым гольф-партнером Трампа. При этом его предки иммигрировали из Российской империи в США в конце XIX века.

Президенты США часто назначают спецпосланников по тому или иному конфликту, которые, как правило, имеют только вспомогательную роль. Но это явно не про Уиткоффа, который играет первую скрипку в прямых переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Многих представителей обеих партий в вашингтонском истеблишменте возмущает тот факт, что госсекретарь Рубио — главный дипломат Белого дома, который также по совместительству является советником президента по нацбезопасности,— практически отстранен от переговоров с РФ.

Ухватившись за этот факт, критики Уиткоффа в своем списке обвинений называют его политическим дилетантом, который не разбирается в важных деталях российско-украинского конфликта.

Вряд ли все эти возражения каким-то образом помешают Трампу, который продолжает гнуть свою линию по Украине.

Однако факт остается фактом — подход Трампа, опирающийся на Уиткоффа, в самом деле крайне нестандартный для подобных ситуаций. Ведь, казалось бы, когда речь идет о мирных переговорах по предельно сложному конфликту, главным переговорщиком должен быть человек с глубоким знанием истории, международных отношений и сферы безопасности.

Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф

Например, есть веская причина, по которой Генри Киссинджер, выдающийся дипломат и знаток международных отношений, сам вел мирные переговоры во время вьетнамской войны. Президент Никсон всецело полагался на Киссинджера и на Госдеп США, которым предстояло выполнить эту тяжелую миссию. Причем Киссинджеру потребовалось пять долгих лет неимоверно сложных переговоров перед тем, как в 1973 году было подписано Парижское мирное соглашение.

Но Трамп совсем не Никсон, который в свое время оказался гораздо более компетентным в глобальной политике.

Трамп явно ставит во главу угла своей внешней политики достижение выгодных коммерческих сделок. Именно поэтому Уиткофф стал для действующего президента США абсолютно логичным выбором на роль главного переговорщика с Россией.

Логика Трампа очевидна. Он исходит из того, что поскольку Уиткофф десятилетиями успешно вел переговоры в области недвижимости, что является чистой правдой (иначе он не мог бы стать столь успешным бизнесменом), то он также может вести переговоры с Путиным по урегулированию украинского конфликта.

И там переговоры, и там переговоры, мыслит Трамп. Однако это «две большие разницы», как могли бы сказать предки Уиткоффа, которые жили в черте оседлости.

Это примерно как первоклассному пилоту гражданского лайнера без тренинга и переквалификации поручить управление истребителем F-35 (хотя и в военных, и в гражданских самолетах есть штурвалы).

Тем временем российская сторона делает Вашингтону через Уиткоффа заманчивые предложения о том, как американские компании на эксклюзивной основе могли бы зарабатывать баснословные деньги в России после достижения мирного соглашения. Неудивительно, что глаза Уиткоффа и Трампа загораются, как, наверное, загорались глаза американских первопроходцев во время «золотой лихорадки» в конце XIX века.

Анализируя такой подход, газета The Wall Street Journal недавно опубликовала нашумевшую статью под заголовком «Занимайтесь деловыми сделками, а не войной» о главной внешнеполитической концепции Трампа с ее постулатом «мир через прибыль». Как следует из публикации, обсуждение крупных российско-американских экономических сделок уже ведется.

В статье отмечается, что Трамп якобы намерен выделить самые «жирные куски» будущих совместных сделок своим друзьям и мегадонорам, например, Стивену Линчу, который хочет купить «Северный поток-2» на аукционе в Швейцарии (этот проект объявил о банкротстве в 2022 году). Примечательно, что в 14-м пункте мирного плана Трампа примерно $200 млрд из замороженных на Западе российских активов предполагается использовать для инвестиций в новые совместные проекты (хотя и не факт, что европейские страны легко согласятся снять арест с этих активов).

В свою очередь, Стивен Уиткофф сообщил в статье WSJ, что если совместные проекты будут реализованы, то они послужат гарантией, что любое мирное соглашение между РФ и Украиной будет обязательно соблюдено российской стороной.

Это совпадает с ранее озвученной позицией Трампа, что крупные деловые связи являются самой прочной гарантией безопасности для Украины. Мол, Россия не начнет новую СВО, так как она тем самым сорвала бы все эти выгодные совместные сделки и снова навлекла бы на себя санкции.

Именно поэтому, утверждает Трамп, размещение на Украине европейских войск вовсе не нужно.

Однако тесные экономические связи сами по себе не всегда являются гарантией безопасности. Например, когда Австро-Венгрия и Германия развязали Первую мировую войну, они напали на те страны, с которыми были связаны крупными экономическими и инвестиционными связями.

Кантовская формула «К вечному миру», базирующаяся в том числе и на экономических взаимосвязях между странами, совсем не бесспорна.

Вслед за Кантом писатель Герберт Уэллс наивно полагал, что Первая мировая война «покончит с войнами». Но потребовалось не так много лет для того, чтобы его чересчур оптимистическое предсказание было трагически опровергнуто.

Никакие деловые сделки между странами сами по себе не могут служить гарантией от новых войн. Если посмотреть на период после Второй мировой войны, то, наоборот, совершенно другая «концепция сдерживания» успешно предотвратила третью мировую войну между СССР и США в течение последних 80 лет.

Трамп и Уиткофф, безусловно, успешные бизнесмены, и их попытки укрепить деловые связи между Россией и США можно только приветствовать. Но вместе с тем им не следует забывать мировую историю. История учит, что формула «мир через силу» может оказаться эффективнее, чем «мир через прибыль».