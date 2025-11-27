В Тамбовской области на замену лифтов до 2030 года необходимо 1,3 млрд рублей

381 лифт планируют заменить в многоэтажных домах Тамбовской области до 2030 года. На эти цели необходимо 1,3 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

По данным властей, анализ спецсчетов многоквартирных домов (МКД) говорит о нехватке средств для замены 95% лифтов даже с учетом финансирования со стороны регионального фонда капремонта (ФКР). Организация имеет в распоряжении 98 млн руб. — в 13 раз меньше необходимой суммы. Стоимость замены одного лифта может составить 3–5 млн руб. в зависимости от модели оборудования, производителя и сложности монтажных работ. В 2026 году планируется установка 53 новых подъемников в 18 МКД.

Региональное правительство рассматривает введение дифференцированного взноса на капремонт для многоэтажных домов с лифтами. При утверждении нового тарифа жители таких МКД будут платить 17,12 руб./ кв. м ежемесячно. В то же время, как отмечает гендиректор ФКР Анна Курманова, экономически обоснованный взнос составляет 47,83 руб./ кв. м.

Кабира Гасанова