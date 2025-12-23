Дни рождения
Сегодня исполняется 63 года генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву
Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:
— Уважаемый Алексей Евгеньевич! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш жизненный путь — яркое свидетельство того, как профессионализм, целеустремленность, ответственность и трудолюбие позволяют добиваться самых высоких результатов. Вы являетесь примером для многих, успешно справляетесь с любыми вызовами, вносите значимый вклад в развитие атомной промышленности и экономики России, в обеспечение безопасности и процветание нашей страны. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов!
Сегодня исполняется 80 лет академику РАН, Герою Труда РФ, генеральному директору и генеральному конструктору НПЦ «Титан-Баррикады» Виктору Шурыгину
Виктор Шурыгин
Фото: ФНПЦ Титан-Баррикады
Его поздравляет президент РАН, академик РАН Геннадий Красников:
— Уважаемый Виктор Александрович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. Вас по праву считают одним из ярчайших представителей отечественной конструкторской школы. Вы состоялись как талантливый ученый и руководитель, автор целого ряда уникальных разработок, которые сегодня стоят на страже интересов нашей страны. Ваш многолетний труд во благо России, выдающиеся научные результаты были не раз отмечены высокими государственными и профессиональными наградами, снискали Вам заслуженное признание в академическом сообществе. Желаю Вам здоровья, бодрости, сил и всего наилучшего.