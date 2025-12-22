Ректором Новосибирского государственного университета выбран Дмитрий Пышный

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил наблюдательному совету Новосибирского госуниверситета рассмотреть кандидатуру Дмитрия Пышного на должность ректора. Всего на этот пост рассмотрены два кандидата, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Пышный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Действующий ректор Михаил Федорук занимал эту должность более 10 лет и ушел в отставку по достижении предельного возраста.

Дмитрий Пышный окончил НГУ, с 2017 по 2022 годы руководил Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Последнее место работы — заместитель министра науки и высшего образования РФ. «Успешный ученый и руководитель института, не просто очень хорошо знает научно-образовательную повестку, но и на глубинном уровне понимает, как строить эффективный диалог и работу с академическим сообществом», - отметил Валерий Фальков.

Кроме того, на должность проректора НГУ Сибирское отделение РАН рекомендовало назначить директора СУНЦ Людмилу Некрасову.

Лолита Белова