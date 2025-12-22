В Тарко-Сале тушат пожар в многоквартирном доме, пострадали четыре человека
Пожарные в Тарко-Сале тушат пожар площадью порядка 500 кв. м в жилом многоквартирном доме на улице Авиаторов, 9, сообщили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В пожаре пострадали два ребенка и двое взрослых.
Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа
Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило пожарным сегодня в 5:48, они прибыли через несколько минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в подъезде. Самостоятельно эвакуировались 38 человек.
Как сообщили в МЧС, тушение пожара усложняется неблагоприятными погодными явлениями — низкой температурой.