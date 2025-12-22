Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГАИ Новороссийска утвердила график работы на новогодние праздники

Госавтоинспекция Новороссийска будет работать три дня в период новогодних выходных. График приема граждан утвердили в МРЭО ГАИ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прием граждан будет осуществляться в следующие дни:

  • 3 января 2026 года с 08:00 до 17:00
  • 9 января 2026 года с 08:00 до 17:00
  • 10 января 2026 года с 08:00 до 17:00

В указанные дни работать будут МРЭО Госавтоинспекции Новороссийска, Анапы и Геленджика.

София Моисеенко

Новости компаний Все