ГАИ Новороссийска утвердила график работы на новогодние праздники

Госавтоинспекция Новороссийска будет работать три дня в период новогодних выходных. График приема граждан утвердили в МРЭО ГАИ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прием граждан будет осуществляться в следующие дни:

3 января 2026 года с 08:00 до 17:00

9 января 2026 года с 08:00 до 17:00

10 января 2026 года с 08:00 до 17:00

В указанные дни работать будут МРЭО Госавтоинспекции Новороссийска, Анапы и Геленджика.

София Моисеенко