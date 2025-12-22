ГАИ Новороссийска утвердила график работы на новогодние праздники
Госавтоинспекция Новороссийска будет работать три дня в период новогодних выходных. График приема граждан утвердили в МРЭО ГАИ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Прием граждан будет осуществляться в следующие дни:
- 3 января 2026 года с 08:00 до 17:00
- 9 января 2026 года с 08:00 до 17:00
- 10 января 2026 года с 08:00 до 17:00
В указанные дни работать будут МРЭО Госавтоинспекции Новороссийска, Анапы и Геленджика.