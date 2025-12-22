Продажи «КамАЗа» к концу 2025 года снизятся на 20%

По итогам 2025 года продажи ПАО «КамАЗ» в России ожидаются ниже уровня прошлого года примерно на 20%, сообщают «Вести КамАЗа» со ссылкой на генерального директора компании Сергея Когогина.

Господин Когогин отметил, что российский рынок грузовиков полной массой свыше 14 тонн сократится более чем наполовину, а иностранные бренды потеряют 60–70% продаж.

Снижение продаж связано с высокой ключевой ставкой, инфляцией, перенасыщением рынка 2023–2024 годов и ограниченной доступностью кредитов для обновления автопарка.

Ранее сообщалось, что доля «КамАЗа» на рынке тяжелых грузовиков составила 29,5%.

Анна Кайдалова