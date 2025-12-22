Изменили основания увольнения обвиняемого в коррупции главы «Курганавтодора»

Прокуратура Курганской области добилась пересмотра основания увольнения директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Александра Гонцова, обвиняемого в коррупционном преступлении. Решением Курганского городского суда он уволен со службы «в связи с утратой доверия», а не по собственному желанию, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Нарушения законодательства о противодействии коррупции прокуратура выявила в ходе проверки госучреждения. По данным ведомства, руководитель автодорожного предприятия в 2023 году вступил во внеслужебные связи с одним из подрядчиков и подписал документы о приемке невыполненных работ. В результате компания необоснованно получила более 142 млн руб. из бюджета. При этом со службы он был уволен по собственному желанию.

Прокуратура направила в суд заявление об изменении формулировки основания увольнения бывшего директора в связи с совершением коррупционных правонарушений. Согласно материалам, опубликованным на сайте суда, ответчиками выступали Александр Гонцов и департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. Иск полностью удовлетворен. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали директора «Курганавтодора» Александра Гонцова по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тогда суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.