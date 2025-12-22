ГАИ Кубани опубликовала график работы МРЭО в муниципалитетах в праздники

МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю изменит график работы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Информацию представила пресс-служба регионального главка МВД.

Так, 3, 9 и 10 января подразделения будут открыты с 8:00 до 16:00, а прием граждан в ряде МРЭО — по обслуживанию Краснодара, Динского района (за исключением пунктов на ул. Просторная, 7 и ул. Беговая, 30), Сочи и Туапсинского района, Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов — будет вестись с 8:00 до 17:00.

При этом МРЭО по адресам г. Краснодар, ул. Просторная, 7 и ул. Беговая, 30 работать в этот период не будет.

Вячеслав Рыжков