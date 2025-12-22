«УГМК-Застройщик» построит квартал небоскребов у «Екатеринбург Арены»

«УГМК-Застройщик» возобновил реализацию проекта жилого квартала в центре Екатеринбурга, который ранее был известен как «Стражи Урала». Начало строительных работ обновленного проекта на ул. Татищева у «Екатеринбург Арены» запланировано на первый квартал 2026 года, сообщил «Ъ-Урал» генеральный директор компании Евгений Мордовин.

Новая версия проекта получила название «Центральный» и будет реализована в два этапа. На первом этапе будет возведен 25-этажный офисный центр и семиэтажный гастромолл с офисными помещениями. Площадь гастромолла составит 19,3 тыс. кв. м. Первый этаж займут гастро-корнеры, на втором этаже разместят рестораны высокой кухни, с третьего по седьмой этаж займут офисы-трансформеры.

Также запланировано строительство трех жилых высоток с подземным паркингом. Предполагается, что одна из башен может достигать 150 метров. Общая площадь всего комплекса составит 130 тыс. кв. м, а срок реализации проекта – 7 лет.

Первоначальный проект «Стражи Урала» был анонсирован еще в 2006 году и предусматривал возведение двух башен высотой 41 и 36 этажей, соединенных зданием-мостом с выставочной галереей и ресторанами. Однако строительство было приостановлено из-за подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу и изменений в границах земельного участка.

«Проект был выполнен, прошел Главгосэкспертизу. Потом началась подготовка к Чемпионату мира по футболу. Продлили проспект Ленина, построили улицу Татищева и подземный паркинг там. Соответственно, у нас середину земельного участка изъяли. На оставшихся земельных участках прежний проект не реализовать, поэтому начали искать концепцию, как вписать в эти 1,7 гектара»,— пояснил господин Мордовин. Компания вернулась к идее строительства в 2021 году, решив возвести три высотки и общественный центр.

Евгения Яблонская, Мария Игнатова