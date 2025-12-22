Недостроенную гостиницу за 224 млн рублей выставили на продажу в Красноярске

Мэрия Красноярска выставила на публичные торги недостроенную гостиницу по ул. Сурикова, 18, площадью 9,2 тыс. кв. м. Степень готовности здания оценивается в пределах 83%, начальная цена составляет 224 млн руб. Заявки принимаются до 22 января 2026 года, победителя объявят 26 января.

Согласно технической документации, гостиница рассчитана на 58 номеров, в ней 8 этажей, включая подземную парковку на 15 машиномест. В здании также предусмотрены площади под ресторан, конференц-залы, помещение для спа-процедур с бассейном и сауной.

В мае 2025 года по решению арбитражного суда Красноярского края комплекс был изъят у собственника и передан мэрии для проведения публичных торгов. Согласно материалам суда, ООО «ТК Эльдорадо» заключило с администрацией города договор об аренде земельного участка на период с 2015-го по 2024 год с целью строительства гостиничного комплекса, который так и не был введен в эксплуатацию.

ООО «ТК Эльдорадо» зарегистрировано в Красноярске в 1988 году. Компания работает в сфере оптовой неспециализированной торговли. 100% долей в уставном капитале владеет директор общества Андрей Сенченко. По данным Rusprofile, стоимость компании составляет 2,6 млн руб.

Лолита Белова