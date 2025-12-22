Нижегородская область получит в 2025 году еще 2,45 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство РФ распределило между шестью регионами 5,2 млрд руб. на строительство, ремонт и восстановление автодорог. Деньги поступят в регионы до конца 2025 года. Нижегородская область получит из этой суммы 2,45 млрд руб., следует из распоряжения правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Нижегородской области за счет федерального финансирования приведут в нормативное состояние несколько участков дорог и сопутствующей инфраструктуры, в том числе задействованных при строительстве федеральной трассы М-12.

Как писал «Ъ-Приволжье», силами ГК «Автодор» (заказчик строительства М-12) и регионального бюджета в регионе восстановлено около 300 км дорог, поврежденных при строительстве М-12. Всего за счет бюджета области требуется восстановить еще более 734 км дорог.

Галина Шамберина