Восстановлено 300 км нижегородских дорог, разбитых при строительстве М-12

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, продолжается работа по восстановлению поврежденных участков местных дорог, которые были задействованы при строительстве автомагистрали М-12 «Восток».

В 2025 году был запланирован ремонт 156,6 км автомобильных дорог, разбитых строительной техникой. В настоящее время работы выполнены и приняты на 135,5 км этих участков, ремонт еще 21,1 км физически завершен, ведется приемка. Кроме того, еще 154,99 км поврежденных дорожных участков были восстановлены силами госкомпании «Автодор», сообщили в ГУАД.

«Уточнена протяженность поврежденных участков, которые планируется восстановить силами региона за счет выделения дополнительного финансирования, всего она составила 734,11 км. В настоящий момент с правительством РФ и Минтрансом прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на эти цели», — пояснили в дорожном управлении. На 2026 год уже заключены контракты на ремонт 71,3 км дорог.

Иван Сергеев