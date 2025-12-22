В Татарстане на ремонт детских лагерей в 2025 году потратили 970 млн рублей

В Татарстане в 2025 году завершены работы по капитальному ремонту и строительству детских оздоровительных лагерей на сумму свыше 970 млн руб. Об этом сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

В текущем году в республиканские программы вошли 20 объектов. В рамках строительства возведены новые корпуса и сооружения в 7 детских лагерях. Еще в 13 лагерях проведен капитальный ремонт: обновлены инженерные сети, фасады и кровля, выполнена отделка помещений, благоустроены территории, отремонтированы спортивные площадки, поставлено новое оборудование и мебель.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершили почти все программы ремонта социально-культурных объектов.

Анна Кайдалова