В Татарстане завершили почти все программы ремонта социально-культурных объектов

В Татарстане завершаются программы капитального ремонта социально-культурных объектов. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

Из 34 запланированных программ ремонта 33 уже выполнены. Работы продолжаются только по медицинским стационарам, где завершено 93% задач. Ремонт ведется на трех из 19 объектов, а за последние две недели сданы два объекта — в Сабинском районе и Казани.

Полностью завершена программа строительства 27 объектов культуры. В последние две недели сданы два объекта в Кукморском районе и один в Казани. Также завершена программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, последний объект которой был сдан в Зеленодольском районе.

Влас Северин