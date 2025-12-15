Семеро мирных жителей ранены после обстрелов ВСУ за выходные в Черноземье

За прошедшие выходные, по данным Минобороны, над Черноземьем сбили 94 беспилотника: 48 над Белгородской областью, 28 над Курской, 11 над Орловской, пять над Воронежской и по одному над Тамбовской и Липецкой.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что в результате атак БПЛА по региону никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения. Из-за падения обломков дрона на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Также пострадало второстепенное оборудование одного из цехов. На месте велись восстановительные работы.

На выходных в Белгородской области из-за атаки дронов пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены 136 жилых объектов и 25 транспортных средств. Регион подвергся атакам как минимум 172 БПЛА и 56 боеприпасов.

В оперштабе Курской области сообщили, что за выходные в регионе пострадали два человека.

В Липецкой, Тамбовской и Орловской областях атаки не прокомментировали.

Также в течение ночи с воскресенья на понедельник, с 23:00 до 07:00, как сообщили в Минобороны, над макрорегионом уничтожили 14 дронов. Из них восемь были сбиты над Белгородской областью, по три — над Курской и Орловской.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», на прошлых выходных в результате атак ВСУ по областям макрорегиона пострадали трое мирных жителей.

Кабира Гасанова