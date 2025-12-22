США давит на танкеры

Вашингтон усилил давление на правительство Николаса Мадуро. В выходные США задержали еще два нефтяных танкера Вегесуэлы. Таким образом за последний месяц было задержано три судна. А продажа нефти — ключевой источник дохода республики. Ранее Дональд Трамп объявил руководство страны иностранной террористической организацией, причастной к наркоторговле, и заявил о полной блокаде всех судов, следующих в Венесуэлу и из нее. При этом насколько серьезны намерения США, пока неясно, отмечают собеседники “Ъ FM”. Та же американская Chevron Corporation продолжает работать в республике и экспортирует нефть из региона в первую очередь в США. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DHS / Handout / Reuters Фото: DHS / Handout / Reuters

Основной покупатель венесуэльской нефти — Китай. На него ежемесячно приходится от 55% до 90% всего экспорта из Каракаса. С весны на фоне американских санкций КНР официально не закупает это топливо. Однако, по данным Reuters, поставки в Пекин весь год оставались стабильными. Чтобы скрыть происхождение сырья, Венесуэла использует необычные маршруты и механизм перевалки нефти с судна на судно, отмечает Bloomberg. Почти половина танкеров с венесуэльской маркой Merey находится в водах Китая и Юго-Восточной Азии.

В выходные береговая охрана США задержала два судна с венесуэльской нефтью. Они шли под флагом Панамы. Но супертанкер Centuries ранее в санкционных списках США не фигурировал. А груз на нем принадлежал китайскому нефтетрейдеру, отмечала The New York Times. При всем этом Каракас не самый крупный игрок на мировом рынке, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «По разным оценкам, до начала кризиса Венесуэла экспортировала от 0,6 до 0,9 млн баррелей в сутки. Но человечество потребляет более 100 млн баррелей в сутки. Получается, что доля Венесуэлы даже меньше 0,01%. Конечно, ее нефть легко можно заместить на рынке.

Если начнется эскалация, она может вызвать рост цен. Но тогда увеличатся и закупки российской нефти со стороны Китая и Индии, что может быть полезно. Однако в долгосрочной перспективе администрация Белого дома может начать использовать военно-морские силы и для решения других задач, скажем, для охоты за российским "теневым флотом"».

Однако, как подчеркивают собеседники “Ъ FM”, нельзя сравнивать Венесуэлу с Россией или Китаем. Морская блокада последних, по морскому праву, будет считаться поводом для войны, а на это американцы не пойдут.

По оценкам Kpler, так называемый теневой флот Венесуэлы насчитывает порядка 1,2 тыс. танкеров. Против 70% из них введены санкции США. Без них республика лишится $8 млрд нефтяной выручки в год, отмечали местные экономисты. А потери от задержания трех танкеров оцениваются в сотни миллионов долларов. Что с ними будет дальше, рассуждает Станислав Митрахович: «Еще во времена Уго Чавеса имели место случаи национализации активов некоторых американских компаний. Возможно, Трамп будет считать, что сырье, котоое он получил с помощью военной силы, это компенсация за ущерб, нанесенный американскими инвесторами ранее. Венесуэла обладает хотя и большими запасами нефти, формально они нарисованные. 300 млн баррелей — это не то, что можно по-быстрому извлечь и заработать деньги. Инфраструктуру еще нужно ремонтировать. Пока Венесуэла восстановит добычу, пройдет много времени. Поэтому не думаю, что это все связано с нефтью».

По данным Reuters, конфискации повышают геополитические риски. В частности, они могут подтолкнуть Европу к аналогичным задержаниям танкеров так называемого теневого флота России, не исключает эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Сами американцы российскую нефть трогать не будут, а вот европейцы могут посмотреть на эту практику и попытаться сделать то же самое. Тем более такие попытки были в Балтийском море, когда эстонцы попытались остановить российский танкер. Французы захватили в международных водах танкер, который перевозил российскую нефть. Да, через день судно отпустили, но риски для российского экспорта в Балтийском море довольно высокие».

А для самой Венесуэлы пока остается только два сценария, отмечает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской: «Очевидно, что план — посмотреть, сработает ли эта блокада, чтобы сменить президента Николаса Мадуро. Если же Венесуэла окажет сопротивление и навяжет им партизанскую войну, тогда уже есть серьезный политический риск для Трампа. Именно потому США до сих пор не начали вторжение. Поэтому ждем, какая точка зрения в голове Трампа перевесит.

Будет ли это легкая прогулка с помощью Марко Рубио, или станет вторым Вьетнамом, как это обещают большинство стран Латинской Америки и экспертов?»

На прошлой неделе Дональд Трамп вновь не исключил войны с Венесуэлой. При этом он не пояснил, какую цель преследует. По словам американского президента, Николас Мадуро знает это лучше, чем кто-либо другой.

Екатерина Вихарева