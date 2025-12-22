Минсельхоз: российский рынок обеспечен яйцами с избытком

Минсельхоз сообщил, что за 11 месяцев 2025 года было произведено почти 37 млрд шт. куриных яиц. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство куриных яиц в России позволяет закрыть внутренние потребности, отметило ведомство.

«В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки»,— заявили в министерстве (цитата по ТАСС).

По данным на 17 декабря, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 64,7 руб. за десяток, второй категории — 48,9 руб. В годовом выражении цены на них ниже на 24,9% и 31,9% соответственно. В Минсельхозе заверили, что высокий уровень самообеспеченности «будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке».

Как выяснил «Ъ», занимающая 20% рынка куриных яиц ЦФО птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. На проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю в этом случае потребуется около полугода. Дополнительные затраты бизнес понесет в условиях резкого падения рентабельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Грипп взяли под крыло».