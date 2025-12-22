Форвард «Питсбурга» Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба

«Питсбург Пингвинс» на своем льду по буллитам обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сидни Кросби

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Сидни Кросби

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Голом и результативной передачей отметился капитан «Питсбурга» Сидни Кросби. Теперь в активе канадского нападающего 1724 очка (645 шайб+1079 пасов) в 1387 играх регулярного чемпионата. По этому показателю он опередил своего соотечественника Марио Лемье (1723) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба. «Ты всегда прекрасно представлял ''Питтсбург'', НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и еще раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой»,— приводит пресс-служба команды слова Лемье.

Среди лучших бомбардиров НХЛ Сидни Кросби занимает восьмое место. На седьмой строке располагается канадский форвард Стив Айзерман (1755). Лидирует его соотечественник Уэйн Гретцки (2857).

В составе «Питсбурга» Сидни Кросби стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2026, 2017). Вместе со сборной Канады он выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году форвард был включен в список 100 лучших игроков НХЛ.

В матче против «Монреаля» голы в составе «Питсбурга» забили Рикард Раккель и Ноэль Аккиари. У гостей отличились Оливер Капанен и Ноа Добсон. Также заброшенная шайба и результативная передача на счету россиянина Ивана Демидова. В активе форварда 28 очков (8+20) в 36 матчах. В гонке бомбардиров среди новичков НХЛ он делит первое место с канадским нападающим «Анахайм Дакс» Беккетом Сеннеке.

Таисия Орлова