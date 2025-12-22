В Южном районе Новороссийска отключили воду из-за утечки

На сетях водоснабжения в Южном районе Новороссийска зафиксировали утечку. Как сообщили в МУП «Водоканал», подача воды приостановлена на период проведения аварийно-восстановительных работ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв зафиксировали на пр. Ленина, 109. В связи с этим водоснабжение отключили в части зоны №27А, ограниченной адресами:

пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109

ул. Б. Пупко, 8, 10

ул. М. Ахеджака, 17, 21к1, 21к2, 22, 24

По подсчетам «Водоканала», без водоснабжения находятся 750 человек. На период отключения организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Восстановительные работы проводятся ориентировочно до 17:00.

София Моисеенко