В Южном районе Новороссийска отключили воду из-за утечки
На сетях водоснабжения в Южном районе Новороссийска зафиксировали утечку. Как сообщили в МУП «Водоканал», подача воды приостановлена на период проведения аварийно-восстановительных работ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Порыв зафиксировали на пр. Ленина, 109. В связи с этим водоснабжение отключили в части зоны №27А, ограниченной адресами:
- пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109
- ул. Б. Пупко, 8, 10
- ул. М. Ахеджака, 17, 21к1, 21к2, 22, 24
По подсчетам «Водоканала», без водоснабжения находятся 750 человек. На период отключения организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Восстановительные работы проводятся ориентировочно до 17:00.