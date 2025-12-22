Завершено конкурсное производство «Новосибирского молочного завода»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Кирилла Козлова о прекращении конкурсного производства в отношении ООО «ПК Новосибирский молочный завод». Процедура длилась с ноября 2022 года. Информация об этом появилась в картотеке дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ходатайство было направлено 16 октября 2025 года. Рассмотрев отчет конкурсного управляющего, арбитраж пришел к выводу, что выполнены «все необходимые мероприятия», в частности, реализовано включенное в конкурсную массу имущество и произведены расчеты с кредиторами — вырученные средства направлены на частичное погашение текущих требований и требований залогового кредитора.

С иском о признании предприятия банкротом в арбитражный суд Новосибирской области в августе 2020 года обратился ПСБ. Общий размер требований кредитора превысил 24,2 млн руб. В ноябре 2022 года в отношении завода введено конкурсное производство.

Согласно определению суда, в сентябре 2024 года состоялись торги по продаже залогового имущества ООО «ПК Новосибирский молочный завод». В лот вошел имущественный комплекс, в том числе недвижимость и оборудование, который за 20 млн руб. приобрел Евгений Константинов.

Лолита Белова