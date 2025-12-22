На Ставрополье объем ввода жилья в эксплуатацию сократился на 4,8%

В Ставропольском крае, по предварительным данным, объем ввода жилья в эксплуатацию в январе-ноябре 2025 года составил 1,8 млн кв. м — 95,2% от аналогичного показателя 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края.

В ведомстве отметили, что сокращение пришлось на объекты индивидуального жилищного строительства — сдано 1,1 млн кв. м. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов остался практически на прежнем уровне. Сдано 643,5 тыс. кв. м, что составляет 100,5% от аналогичного показателя 2024 года.

«Современное и комфортабельное жилье строится по всему краю. Динамика остается стабильной. Среди территорий, лидирующих по объемам ввода жилья, — Ставрополь, Шпаковский муниципальный округ, Предгорный округ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды и Георгиевский округ»,— рассказали в министерстве.

По данным Единой информационный системы жилищного строительства, стоимость квадратного метра жилья в Ставропольском крае за год увеличилась на 8,6% с 101,7 тыс. руб. в октябре 2024 года до 110,5 тыс. руб. в октябре 2025 года.

«Проблемы в строительной отрасли Ставропольского края носят общероссийский характер. Основные из них — это дефицит квалифицированных кадров и износ инфраструктуры. Активная работа в данных направлениях уже ведется как на федеральном, так и краевом уровнях»,— добавили в ведомстве.

«Ключевыми факторами развития рынка недвижимости Ставропольского края в ближайшее время будут макроэкономические условия, в первую очередь — динамика процентных ставок по ипотеке и общая стабильность экономики. Также важны демографические тенденции и внутренняя миграция — спрос на жилье формируется за счет создания новых семей, переездов и потребности в улучшении жилищных условий. В долгосрочной перспективе устойчивость рынка напрямую зависит от социально-экономического благополучия региона и, конечно, мирной обстановки, которая позволяет людям уверенно планировать будущее и инвестировать в недвижимость»,— прокомментировал советник генерального директора Группы компаний «Эвилин» Владимир Ткаченко.

