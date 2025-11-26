В Челябинске появится муниципальное предприятие для отлова бездомных животных

Администрация Челябинска организует собственное муниципальное предприятие, которое будет заниматься отловом бродячих животных. Оно начнет работать с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на пресс-конференции 26 ноября.

По его словам, сотрудники предприятия будут заниматься профилактической работой по выявлению бездомных животных, ловить их и отвозить в специальные приемники. Всего планируется организовать четыре бригады.

Сейчас для отлова бродячих собак администрация Челябинска привлекает подрядчиков. В 2025 году два контракта на общую сумму более 11 млн руб. заключили с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым.