Офисная мебель при всей внешней консервативности этой сферы меняется быстро. Например, тренд на стирание границ между офисным и домашним дизайном итальянский бренд 4Mariani уловил раньше, чем универсальные модели стали пользоваться спросом из-за массового перехода на дистанционную работу. Стол Royal легко впишется и в обстановку офиса, и в интерьер домашнего кабинета.

Модель обладает всеми достоинствами, характерными для продукции бренда: элегантная форма, тщательно подобранные материалы, точно проработанные детали. Скругленные боковины деревянного стола отделаны светлой кожей — толстой седельной или мягкой с ромбовидной стежкой. Стол может быть изготовлен из ореха каналетто и тонированного палисандра. Стальные ручки ящиков и основание покрыты лаком цвета «шампань». Возможны кастомизация и интеграция светодиодной подсветки.

Компания 4Mariani основана в 1957 году, цифра 4 в названии напоминает, что ее основали четыре брата Мариани: Бьяджо, Тарчизио, Умберто и Эмилио. К настоящему времени семейная фирма превратилась в крупное предприятие. Оно расположено на севере Италии, в Брианце. Сейчас компанией руководит уже третье поколение Мариани, но принципы, которым она неукоснительно следует, неизменны: приверженность традициям и постоянный поиск новых форм и материалов. Многие операции до сих пор выполняются вручную.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Татьяна Филиппова