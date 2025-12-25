Мебель по сезону

Актуальные решения для гостиной, прихожей и спальни предлагаются в новой интерьерной линии Askona. Отличительные ее черты — минималистичный дизайн, сочетание гладких и фрезерованных поверхностей и мягкие зимние оттенки. Коллекция Zima объединила 35 лет инноваций Askona, качество, проверенное временем, и актуальные тренды сезона. Неслучайно в сериях мебели и отделочных материалов наступающего года лидируют пастельные тона, а цветом-2026, по версии Pantone, назван воздушный белый Cloud Dancer (11-4201), который обладает успокаивающим эффектом.

По замыслу дизайнеров Askona благодаря нежным светлым оттенкам и приятным на ощупь поверхностям коллекция Zima призвана превратить дом в оазис спокойствия и неги. Мебель доступна в двух цветах: белом и глиняном сером. Столешницы тумбочек, комодов и консолей в деревянных вариациях «дуб сильверджек» и «гикори кингстон» отсылают к тренду на природные фактуры.

Мебель выполнена из экологичного МДФ и ЛДСП. Матовое покрытие фасадов не бликует на свету, и на нем не остается отпечатков пальцев. Ручки и ножки мебели «работают» на контрасте — они выполнены из металла с черным матовым покрытием.

Лаконичные фасады с линейной фрезеровкой — отличительная черта новой мебели. Так декорированы не только дверцы шкафов и тумбочек, но и изголовья кроватей Zima. В линии для спальни — кровати, распашные шкафы, комоды, прикроватные тумбочки и туалетные столики. При этом тумбочки и туалетные столики могут быть как традиционными, на ножках, так и навесными, на удобных кронштейнах для легкой инсталляции.

Вся мебель надежна и эргономична. Ее современный дизайн прекрасно подходит для спальной зоны. Кровать с подъемным механизмом скрывает вместительный бельевой короб. Распашной шкаф нескольких размеров снабжен выдвижными ящиками, штангами для одежды, полками и может быть дополнен зеркалом. Высокие ножки мебели обеспечивают удобный доступ роботу-пылесосу, а все механизмы открывания снабжены бесшумными мягкими доводчиками.

Из широкого ассортимента Askona, лидера среди производителей товаров для здорового сна в России, легко подобрать и матрас для кровати Zima. Анатомический, двусторонний с разными сторонами жесткости, с поддержкой спины и терморегуляцией. Выбирая одеяло, обращайте внимание на плотность и тип наполнителя. Самые теплые модели с плотным наполнителем: шерстью или гусиным пухом-пером. А всесезонные одеяла лучше подойдут, если в квартире температура 18-24°. Наполнитель может быть разным: шерсть, пух-перо, но с меньшей плотностью, тенсель, бамбуковое волокно. Зимой, когда хочется тепла и уюта, больше внимания уделяется тактильности тканей, поэтому так важно выбрать постельное белье из натурального материала. Помимо хлопка и хлопкового сатина в Askona представлены комплекты из нежного и мягкого тенселя — этот приятный на ощупь материал из эвкалиптового волокна ценится и за свои антибактериальные и гипоаллергенные свойства.

