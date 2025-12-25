Полное обновление

Знаменитый медицинский отель и спа на севере Италии завершил масштабную реновацию. Обновились не только пространства, но и подход к оздоровлению и перезагрузке.

Полчаса езды от Больцано, два с небольшим от Инсбрука и Вероны, три от Милана и Болоньи — и вы в Мерано. Это симпатичный старинный городок на севере Италии, в котором тысячелетнее австро-германское прошлое встречается с итальянским настоящим. Мерано на протяжении столетий славился своим лечебным воздухом и водами. С XVI века он привлекал внимание таких исторических личностей, как Карл V, императрица Сисси и Рихард Штраус.

Построенный всего за полтора года на месте старинного замка и открытый в 1906 году, неоклассический дворец Palace Merano сразу стал центром притяжения для европейской публики. Палас — особый жанр: такие отели, стилизованные под дворцы аристократов, символизируют высший класс гостеприимства и ведут свою родословную от легендарных отелей конца XIX века, в которых роскошь сочеталась с чудесами технического прогресса.

Palace Merano — первый медицинский спа Италии, место возникновения детокс-методик. Его интерьеры оформлены в дворцовом стиле со всеми полагающимися атрибутами: хрустальными шандельерами, наборным паркетом, мраморными колоннами с золочеными капителями, антикварной мебелью и картинами. Это роскошное здание знавало и нелегкие времена. Во время Второй мировой отель был превращен в военный госпиталь, восстановлен к 1970-м и полностью трансформирован в 1990-е.

99 номеров отеля, включая 30 люксов, оформлены в классическом стиле, где нет ничего случайного или кричащего. Рестораны с террасами с видом на ботанический сад с беседками, тихий чайный бар, открытый бассейн — все пространства отеля созданы для глубокого расслабления и единения с природой. Только что тут завершилась многолетняя поэтапная реставрация: были обновлены номера и общественные зоны, открыты новые люксы и восстановлены обеденные залы ресторанов.

Рестайлинг коснулся также спортивных и wellness-зон, в частности появились новые Sport Recovery Lab — современное пространство для реабилитации после занятий спортом и восстановления, а также зона Relax & Balance — для индивидуальных и групповых занятий йогой, медитаций и энергетических практик.

Новейшее приобретение отеля — Panoramic Suite на шестом этаже. Он оформлен по проекту французского архитектора Мишеля Жуанне. Светлые стены и декор эффектно контрастируют с шоколадным тоном паркетной доски. Интерьер продуман до мелочей.

Под самой крышей расположились Castello Rooftop Suite Deluxe площадью 137 кв. м и Castello Rooftop Suite Comfort (58 кв. м). Наборный паркет, антикварная мебель, тщательно подобранные предметы искусства служат их украшением. Из этих номеров открываются захватывающие виды на парк и горы, а возможность воспользоваться отдельным лифтом, ведущим в спа-зону, добавляет приватности.

Особый климат делает Мерано идеальным местом для оздоровительных процедур и качественного медицинского обслуживания. Здесь прохладно даже в летнюю жару. Многие звезды, от Лучано Паваротти до Диего Марадоны, бывали здесь, а совсем недавно Palace Merano объявил своим амбассадором Зинедина Зидана, на протяжении 30 лет прибегающего к услугам спа-дворца. Зидан активно участвует в развитии новых оздоровительных программ. А недавно Palace Merano пригласил присоединиться к команде отеля олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера, обладателя золота Пекина-2008. В Palace Merano он курирует программу Sport Performance.

Давние связи с миром спорта позволили отелю сделать своим гостям подарок: при бронировании семи ночей в номерах определенной категории в дни XXV Зимних Олимпийских игр они получат билет на одно из финальных соревнований по лыжам, сноуборду или биатлону с трансфером к месту проведения.

Оздоровительный центр и спа отеля предлагают комплексные медицинские обследования, процедуры и восстанавливающие ритуалы. Palace Merano давно вышел за пределы классического wellness: здесь работают лучшие специалисты по регенерации, а традиции китайской медицины легли в основу авторского метода оздоровления Revital®. Из новых предложений — программа Revital®? Sport & Recovery для повышения выносливости, улучшения физической формы и скорейшего восстановления после нагрузок. Она подойдет как для профессиональных спортсменов, так и для всех, кто мечтает укрепить и поддержать организм.

