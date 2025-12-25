Ужин при свечах

Хрусталь, столовое серебро, белоснежный фарфор с декором или без, свечи и новогодняя флористика — беспроигрышная комбинация и готовый классический сет для праздничного ужина. Идеальным сосудом для цветов станут вазы муранского стекла — например дизайнерские из коллекции Venini или хрустальные от Baccarat. Разнообразить сервировку можно с помощью фигурок елей и лошадей, символа нового, 2026 года по восточному календарю — уникальные образцы к этому случаю выпустил Lalique. Подойдут и винтажные украшения: например, воробушки от Christofle (La Collection Vintage) отлично смотрятся в паре с серебряным подносом Vertigo по дизайну Андре Путман.

Сервировка в Maison Baccarat Фото: Maison Baccarat Фигурка «Воробей», подставка под графин Vertigo, Christofle Фото: Christofle Обеденная тарелка Tuscan Leaves, Stefano Ricci Фото: Stefano Ricci Ваза Eye, Baccarat Фото: Baccarat Скульптура «Лошадь», Lalique Фото: Lalique Подсвечник Noel, Bernardaud Фото: Bernardaud Набор из двух бокалов для шампанского Bollicine, Venini Фото: Venini

