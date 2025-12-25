Природа в хрустале

Символом 2026 года, согласно восточному календарю, станет Огненная Лошадь. В преддверии праздников французская мануфактура Daum выпустила коллекционную серию в 50 экземплярах — скульптуру Cheval Fougueux оттенка Brun Glace. Фигура вставшей на дыбы лошади символизирует мощь и благородство и станет не только украшением интерьера, но и талисманом. Грива и хвост лошади покрыты сусальным золотом. Работа мастеров передает напряжение мышц, изгиб тела и движение животного с анатомической точностью.

Скульптура Cheval Fougueux Brun Glace

Фото: Daum

Еще одна новинка Daum — ваза из матового коричневого хрусталя Grand Magnum Cavalcade, которая появится в бутиках бренда в 25 экземплярах. Особую притягательность ей придает контраст благородного полупрозрачного хрусталя и сусального золота, которым покрыта одна из фигур лошадей. Свет, проходящий сквозь цветное стекло, создает красивую игру оттенков.

Ваза Grand Magnum Cavalcade

Фото: Daum

Третий арт-объект лимитированной коллекции, выпущенной в 50 экземплярах,— ваза Rose Royale насыщенного красного оттенка с позолоченными деталями в виде распустившихся бутонов роз. Формой она напоминает одновременно букет и воланы ткани, ниспадающей мягкими складками.

Ваза Rose Royale

Фото: Daum

Компания Daum основана в 1878 году в городе Нанси — столице французских ремесел, где секреты тонкой работы передаются из поколения в поколение. В России коллекция эксклюзивно представлена в ТД ЦУМ, ДЛТ, а также в фирменных бутиках в Третьяковском проезде, «Барвиха Luxury Village» и Gallery Royal.

Маргарита Косолапова