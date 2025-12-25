Музей ремесел

Венеция способна преподносить художественные сюрпризы даже ее завсегдатаям. Ни один путеводитель не даст исчерпывающей информации о скрытых сокровищах города, тем более что каждый год здесь открываются новые институции, претендующие на статус обязательных для посещения любителями искусства. И следующий год не исключение. В апреле, в преддверии открытия Венецианской биеннале современного искусства, список местных музеев пополнит Fondazione Dries Van Noten. Отошедший от управления своим модным домом бельгийский дизайнер теперь займется прославлением ремесленного труда в мультидисциплинарных проектах.

Фото: Camilla Glorioso / Fondazione Dries Van Noten Дизайнер Дрис Ван Нотен

По словам Дриса Ван Нотена, в планах фонда — демонстрация работ признанных и начинающих деятелей искусства, дизайна, моды, архитектуры, кулинарии и других областей. «Такое гибридное взаимодействие предложит свежий взгляд на современный художественный ландшафт, вдохновляя на новые диалоги и обмены между творческим сообществом и публикой»,— считает он.

О том, что такой выставочный микс может быть неудачным или неинтересным, речи нет — достаточно взглянуть на любую коллекцию Dries Van Noten с феерическими сочетаниями цветов и фактур. Или на выставки в его пространстве The Little House в Лос-Анджелесе. Или на его семейное поместье в пригороде Антверпена, где смешались стили и эпохи. Он известный коллекционер искусства и редкостей. В интерьерах дома в неоклассическом стиле гармонично соседствуют антикварные дубовые панели из Турции, старинная европейская мебель, картины Леона Спиллиарта и Густава де Смета, барочная скульптура с венских фасадов, французские гобелены и работы современных дизайнеров.

Не менее великолепный дом для своего фонда мастер выбрал в Венеции — это расположенный между мостом Риальто и университетом Ка’Фоскари дворец Palazzo Pisani Moretta, построенный в XV веке. В здании, хранящем барочные и рокайльные фрески великих итальянцев Джамбаттисты Тьеполо, Джузеппе Анджели и Пьетро Лонги, когда-то бывал и император Павел I, а в XXI веке регулярно проходили выставки современного искусства. Его реконструкцией занимается архитектор Альберто Торселло вместе с дизайнером Джулией Фоскари, отвечающей за второе здание Fondazione Dries Van Noten, в котором планируют разместить мастерские и творческие лаборатории.

«Венеция — город, сформированный водой и воображением, место, где переплетаются истории, а мастерство издавна обладало способностью превращать эфемерное в вечное. В этой атмосфере фонд становится новой культурной и художественной достопримечательностью, укорененной в истории города и приверженной его творческому будущему»,— отметил Дрис Ван Нотен, объявляя о запуске новой страницы своей биографии.

Олег Краснов