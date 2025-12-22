Города и села Тюменской области получат 84 единицы коммунальной техники

В Тюменской области начались поставки новой коммунальной техники в города и села региона. Автопарки муниципалитетов обновляются в рамках заключенных концессионных соглашений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Первые 38 машин уже зарегистрированы и подготовлены к отправке. В поставку входят тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, грузопассажирские автомобили «Газель», предназначенные для перевозки персонала и ремонтных материалов, а также другая специализированная техника. Всего города и села региона получат 84 единицы техники.

«Наш частный партнер "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения. В середине декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона»,— рассказал господин Моор.

В октябре Александр Моор подписал первые шесть из 16 концессионных соглашений, запланированных на этот год. Они нацелены на развитие систем водоснабжения и водоотведения в округах региона. Общий объем инвестиций превысит 18 млрд руб. — концессионером в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) стало ООО «Тюмень Водоканал». Еще несколько соглашений глава региона подписал в ноябре: на развитие систем в восьми муниципалитетах будет направлено 28,4 млрд руб.

Ирина Пичурина