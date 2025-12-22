СКР возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

Следственный комитет подтвердил, что при взрыве машины на юге Москвы пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По какой статье УК ведется расследование, не уточняется. Согласно пресс-релизу, инцидент произошел на улице Ясеневой. Следователи назначат несколько экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

ЧП случилось сегодня утром. По данным Telegram-канала Baza, автомобиль взорвался сразу после того, как мужчина сел в машину. Личность пострадавшего пока неизвестна, его состояние оценивается как тяжелое.