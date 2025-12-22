Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

Следственный комитет подтвердил, что при взрыве машины на юге Москвы пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По какой статье УК ведется расследование, не уточняется. Согласно пресс-релизу, инцидент произошел на улице Ясеневой. Следователи назначат несколько экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

ЧП случилось сегодня утром. По данным Telegram-канала Baza, автомобиль взорвался сразу после того, как мужчина сел в машину. Личность пострадавшего пока неизвестна, его состояние оценивается как тяжелое.

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Последствия подрыва автомобиля

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Судмедэксперт на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Последствия подрыва автомобиля

