Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 22 декабря
Днем 22 декабря в Новороссийске проведут учения по отражению БПЛА с применением стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Учения новороссийской военно-морской базы состоятся с 11:00 до 13:00. Во время их проведения НВМБ отработает практические действия по противодействию атак беспилотников и безэкипажных катеров.
В период учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.