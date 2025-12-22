Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 22 декабря

Днем 22 декабря в Новороссийске проведут учения по отражению БПЛА с применением стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения новороссийской военно-морской базы состоятся с 11:00 до 13:00. Во время их проведения НВМБ отработает практические действия по противодействию атак беспилотников и безэкипажных катеров.

В период учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко

