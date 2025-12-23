Дни рождения
Сегодня исполняется 91 год актрисе, народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой
Наталья Фатеева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ее поздравляет кинорежиссер, сценаристка и педагог, народная артистка РФ Алла Сурикова:
— Наташенька, дорогая! Я тебя люблю!
За то, что ты очень, потрясающе Красивая;
За то, что ты моя нежная Подруга с тех самых далеких пор, когда сыграла жену вождя индейцев в «Человеке с бульвара Капуцинов»;
За то, что в тебя были влюблены самые яркие мужчины нашего поколения;
За то, что ты всегда честно и открыто говорила то, что думаешь, не боясь испортить важные отношения;
За то, что ты удивительно мужественный, отважный, яркий Победитель!!!
Будь, пожалуйста!!!