Сегодня исполняется 91 год актрисе, народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Фатеева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Наталья Фатеева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ее поздравляет кинорежиссер, сценаристка и педагог, народная артистка РФ Алла Сурикова:

— Наташенька, дорогая! Я тебя люблю!

За то, что ты очень, потрясающе Красивая;

За то, что ты моя нежная Подруга с тех самых далеких пор, когда сыграла жену вождя индейцев в «Человеке с бульвара Капуцинов»;

За то, что в тебя были влюблены самые яркие мужчины нашего поколения;

За то, что ты всегда честно и открыто говорила то, что думаешь, не боясь испортить важные отношения;

За то, что ты удивительно мужественный, отважный, яркий Победитель!!!

Будь, пожалуйста!!!

