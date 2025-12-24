Пятигорск — город, обладающий диверсифицированной экономикой. В основе лежит курортная составляющая, но вслед за ней развиваются отрасли торговли, строительства и общепита. За последние годы в городе реализуются проекты благоустройства территории и дорожного строительства. Об этом и многом другом рассказывает глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска

GUIDE: Как сегодня чувствует себя экономика Пятигорска? Какие меры по улучшению жизни горожан принимаются?

ДМИТРИЙ ВОРОШИЛОВ: Наш город — один из крупнейших налогоплательщиков Ставропольского края. В городской экономике занято 103 тыс. человек. Прирост за прошедшие пять лет составил порядка 7 тыс. человек. За минувшие пять лет количество налогоплательщиков, с учетом самозанятых, которые ведут предпринимательскую деятельность, увеличилось более чем в два раза.

Мы планомерно работаем над тем, чтобы экономика города становилась более прозрачной. Нелегальная занятость оказывает негативное влияние не только на неоформленных работников, но и на самих работодателей. Мы снижаем теневую занятость, боремся с зарплатами в конвертах. На сегодняшний день доступ к мерам муниципальной поддержки есть только у добросовестных предпринимателей.

Главный, наверное, показатель, на основании которого делают выводы об уровне доходов населения,— это зарплата граждан. За последние пять лет среднемесячная заработная плата в Пятигорске возросла в полтора раза в номинальном исчислении. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,1% от числа рабочей силы. Это самый низкий показатель в Ставропольском крае.

Одним из факторов успешного развития города является профессионально выстроенная бюджетная политика. Пять лет назад мы еще не знали о том, что нам придется столкнуться с давлением санкций. Но мы справились. За пять лет собственные доходы городского бюджета выросли в полтора раза. По итогам прошлого года они превысили 2,8 млрд руб.

На конец этого года муниципальный долг Пятигорска был ликвидирован. На момент моего прихода на пост главы города в мае 2020 года объем кредитов составлял 995 млн руб. и даже рассматривался вопрос о введении внешнего управления. Но мы справились. На конец 2025 года кредиторская задолженность полностью погашена.

В целом могу сказать, что сегодня Пятигорск обладает устойчиво функционирующей многоукладной экономикой, структура которой определяется исторической специализацией в области туризма и рекреации. Общий оборот товаров и услуг оценивается на уровне свыше 220 млрд руб. За последние пять лет в розничной торговой сети и на рынках города продано товаров более чем на 700 млрд руб.

G: Назовите основные драйверы экономики Пятигорска?

Д. В.: Это в первую очередь торговля, строительство, промышленность, санаторно-курортный комплекс, гостиницы и общественное питание. Основой экономической стабилизации городского хозяйства является увеличение объемов и повышение эффективности инвестиционных потоков.

Общий объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных источников, составляет порядка 25 млрд руб. За пять лет ежегодный объем увеличился в 1,6 раза. По объемам инвестиций в основной капитал Пятигорск находится на четвертой позиции рейтинга муниципалитетов Ставропольского края.

Базовая отрасль для Пятигорска — курорты и туризм. Наш город сохраняет в ней флагманские позиции и наращивает темпы развития. Понимая, что наши стратегические партнеры активно участвуют в развитии туристического потенциала Пятигорска, мы продолжаем улучшать условия их работы. В настоящее время реализовано или находится в стадии реализации 15 инвестпроектов, которые обеспечат дополнительно более 1,6 тыс. новых рабочих мест. Наиболее весомые из них — спортивно-оздоровительный комплекс «Волшебный Миконос», санаторно-курортный комплекс «Горный бриллиант», курортный отель Azimut, гостиничный комплекс «Аквила», гостиничный комплекс «Родина», строительство сборочно-складского комплекса на улице Ермолова, расширение производства ООО «Профитекс» и так далее.

Планируется открытие в Пятигорске с помощью механизма государственно-частного партнерства многофункционального спортивного комплекса для занятий большим теннисом. Объект будет включать площадки с хардовым и грунтовым покрытием для большого тенниса, корты для падел-тенниса, тренажерный зал и зону питания. В результате наш город как точка притяжения туристов будет привлекать еще и молодых спортсменов.

G: Кстати, о туризме: растет ли поток гостей в город?

Д. В.: Фиксируется ежегодный прирост туристического потока. Так, только по итогам 2024 года число туристов и экскурсантов превысило 2 млн человек. Думаю, что в этом году мы превысим прошлогодние показатели.

Пятигорск продолжает сохранять статус одного из лидирующих курортов не только Ставропольского края, но и страны в целом. По данным различных сервисов, курорт постоянно попадает в рейтинги городов, которые выбирают для посещения в праздники и каникулы, а также для путешествий с детьми и для активного отдыха.

В настоящее время в Пятигорске работают 19 санаториев и 100 гостиниц, которые могут одновременно принять до 10 тыс. гостей. К сожалению, не хватает номерного фонда уровня четырех-пяти звезд. Чтобы исправить эту ситуацию, мы разрабатываем и реализуем 10 проектов по созданию новых санаториев и гостиниц с общим объемом инвестиций более 25 млрд руб. Это даст дополнительно 3 тыс. мест размещения и 1,5 тыс. рабочих мест.

G: Что власти города делают для того, чтобы достойно встретить гостей?

Д. В.: Мы активно развиваем курортную инфраструктуру, в том числе и за счет средств курортного сбора. За период действия эксперимента было собрано и направлено на благоустройство курортной инфраструктуры более 452 млн руб. На эти деньги мы благоустроили Игнатьевский сквер, создали уютное пространство вокруг нашего загса, реконструировали Поющий фонтан. В микрорайоне «Белая Ромашка» вновь заработал фонтан, а территория вокруг стала местом притяжения горожан. В сквере «Подкова» были обустроены две детские площадки. Благодаря курортному сбору в Пятигорске появился летний кинотеатр, который пользуется популярностью у гостей и жителей города.

Создали новые пешеходные зоны на улицах Красноармейская, Пастухова, Академика Павлова, бульваре Гагарина. А в сквере Анджиевского создали детско-спортивную зону и отремонтировали фонтан — теперь он светомузыкальный.

Кроме того, средства курортного сбора были направлены на обслуживание фонтанов и малых архитектурных форм города-курорта, установку систем автополива в парке Цветник, а также на размещение туалетных модулей в районе Места дуэли Лермонтова и в Комсомольском парке.

Заброшенные объекты культурного наследия после реставрации становятся точками притяжения пятигорчан и туристов. Так, в 2021 году мы обновили Елизаветинскую (Академическую) галерею. В 2023 году в здании Лермонтовских ванн 1831 года постройки открылся отель «пять звезд». В 2027 году планируется вернуть к жизни Верхние Пушкинские ванны.

G: Как обстоят дела с дорогами?

Д. В.: В настоящее время в Пятигорске продолжается реконструкция Бештаугорского шоссе, одной из основных магистралей города. Дорога будет расширена до четырех полос (вместо существующих двух), оборудована инженерными сооружениями для обеспечения безопасности движения, тротуарами и остановочными комплексами. В рамках работ дорожники обустраивают новое основание дороги — многослойную конструкцию, которая обеспечит устойчивость полотна, равномерно распределит нагрузку от транспортных средств и предотвратит деформацию. Коммунальная инфраструктура Бештаугорского шоссе обновляется полностью: производится полная замена подающих водоводов и внутренних сетей, канализации, систем электроснабжения и связи. В рамках проекта также реконструируется путепровод в районе ДСК. Общий объем выделенных средств составляет 3 млрд руб.

За последние пять лет дорожные работы затронули все микрорайоны и поселки Пятигорска. С 2020 по 2024 годы администрация города направила в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 11 заявок на выделение субсидии на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, а также искусственных сооружений местного значения на общую сумму 980 млн руб.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила свыше 136 км. Была заасфальтирована 131 улица города. Были построены и новые дороги — подъездная дорога к детскому садику по улице Малиновского и дорога к музейно-выставочному комплексу «Россия — моя история». Была проведена реконструкция улицы Подстанционной.

Хотел бы отметить, что, когда мы занимаемся капитальным ремонтом дорог, мы это делаем комплексно — сразу же ремонтируем и тротуары, прорабатываем возможность установки искусственных дорожных неровностей и остановочных пунктов. Безусловно, прислушиваемся к мнению жителей.

В 2026 году начинаем реконструкцию аварийного моста через Подкумок по пр. Калинина.

Также мы завершили масштабную реконструкцию аварийного моста через реку Подкумок по проспекту Советской Армии. Я благодарен жителям Горячеводска за терпение и понимание. Кроме того, на данный момент разработана проектно-сметная документация на объект «Транспортная развязка улица Ермолова — Беговая и Ипподромная», идут работы по разработке ПСД «Строительство путепровода по улице Мира». В 2026 году начинаем реконструкцию аварийного моста через Подкумок по пр. Калинина.

G: Как реализуются национальные проекты и государственные программы в Пятигорске?

Д. В.: Для Пятигорска, как и для всей страны, национальные проекты и государственные программы — это не просто федеральная повестка, а реальный инструмент преображения. Они дают нам тот самый ресурс — финансовый, организационный,— чтобы решать давно назревшие проблемы и создавать город будущего, не теряя при этом его уникального исторического лица. Работа ведется системно по всем ключевым направлениям: от благоустройства и экологии до образования и спорта.

Один из самых заметных и знаковых для нас проектов — это масштабное благоустройство исторического центра в рамках программы «Развитие СКФО». Мы бережно восстанавливаем утраченную архитектурную идентичность курортной столицы. Натуральный камень, историческая брусчатка, реставрация старинных подпорных стенок и лестниц.

Первый этап уже позади. Мы привели в порядок целый каркас центральных улиц — Гоголя, Соборную, проспект Кирова, а также ключевые скверы и Соборную площадь. Особой гордостью стала Аллея миниатюр на проспекте Кирова. Это не просто красивые бронзовые макеты наших достопримечательностей — это интерактивный учебник истории под открытым небом, который мгновенно полюбился и гостям, и жителям.

Сейчас мы приступили ко второму этапу, который затронет зону Верхнего рынка и железнодорожного вокзала — важнейшие точки входа в город. Параллельно по этой же программе преображается Новопятигорское озеро. Мы не только благоустраиваем территорию, но и расширяем пляжную зону, чтобы оно могло принимать до 4 тыс. отдыхающих одновременно, становясь полноценной рекреационной жемчужиной.

Но развитие — это не только фасад. Это и решение сложных экологических задач. Благодаря нацпроекту «Экология» мы наконец закрыли многолетнюю проблему — полностью рекультивировали старый полигон на улице Маршала Жукова.

Особая, я бы сказал, приоритетная статья нашей работы — это социальная сфера. Национальные проекты «Образование» и «Демография» позволяют нам беспрецедентно обновлять инфраструктуру. За последние годы сданы новый детский сад «Ромашка», полностью реконструирована гимназия №11, открыта после капремонта школа №2. Прямо сейчас в микрорайоне Новопятигорск возводится современнейшая школа на 1550 мест. Открыты детский технопарк «Кванториум» и Школа креативных индустрий. В планах на следующий год — завершение капитального ремонта в школе №14, капитальный ремонт в лицее №20, в школе №25, детском саду №9. Это настоящая революция в качестве образовательной среды.

Проведен капремонт и закуплены музыкальные инструменты и специальное оборудование для двух наших школ искусств. Не забываем и о спорте: реконструированы две спортивные школы, а в 2026 году ждет обновления стадион «Центральный».

И самое главное — люди. По нацпроекту мы построили три новых восьмиэтажных многоквартирных дома, чтобы переселить семьи из ветхого аварийного фонда.

Беседовал Игнат Селиверстов