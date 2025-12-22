На Алтае главу центра адаптации бывших осужденных ждет суд за гибель 8 человек

В суд направлено уголовное дело руководителя Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» Алика Гельфенбайна. Ему предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть восьми человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы), сообщили сегодня в прокуратуре.

По версии следствия, с 2023 года обвиняемый в неприспособленном помещении в селе Калистратиха (Калманский район Алтайского края) оказывал пенсионерам, инвалидам и маломобильным гражданам социальные услуги с постоянным проживанием в учреждении. В ноябре 2024 года несколько десятков постояльцев центра попали в медучреждения с симптомами инфекционного заболевания. Восемь из них скончались, еще 22 постояльцам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

«Установлено, что в учреждении не соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство при проживании и организации питания. В пробах готовой еды — компоте и супе обнаружены возбудители заболевания», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2024 года судебные приставы на 90 дней приостановили работу реабилитационного центра для заключенных «Рубикон», где произошло массовое отравление людей.

Илья Николаев