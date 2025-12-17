ВК «Белогорье» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче Суперлиги

Волейбольный клуб «Белогорье» уступил московскому «Динамо» в 12-м туре Суперлиги. Матч прошел на временной домашней арене белгородцев в Туле сегодня, 17 декабря, и завершился со счетом 0:3 (19:25, 21:25, 16:25).

У «Белогорья» наибольший вклад в нападении сделал Ярослав Подлесных, набравший семь очков. В команде гостей отличились Денис Богдан и Максим Сапожков, заработавшие по 15 очков каждый, а также Илья Власов (десять очков).

Игра с первых мячей пошла по сценарию «Динамо». Гости сразу взяли инициативу, уверенно действуя на подаче и в защите, и довели первый сет до победы. Во втором периоде «Белогорье» пыталось сопротивляться, даже сократив отставание до 20:22, но москвичи сумели сохранить преимущество. В третьем сете динамовцы окончательно перехватили контроль над игрой и выиграли матч.

Это поражение прервало победную серию «Белогорья» после успеха над «Кузбассом». Для «Динамо» эта победа стала десятой подряд в рамках чемпионата. Следующий матч «Белогорье» снова проведет в Туле. В заключительной игре 2025 года 20 декабря в 18:00 ВК играет с новокуйбышевской «Новой».

Анна Швечикова