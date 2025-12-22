Су-57 модернизируют после применения на СВО

Истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полет с новым двигателем, сообщил «Ростех». Сейчас реализуется программа по расширению мощностей самолета, в том числе для экспорта истребителя зарубежным заказчикам, отметили в госкомпании.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Су-57

«Новый двигатель — "изделие 177" — с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики, - заявили в «Ростехе», — и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета».

В двигателе тяга на форсаже составляет 16 тыс. кгс. Он характеризуется сниженным расходом топлива во всех режимах работы и увеличенными ресурсными показателями, отметили разработчики.

«Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем», — добавили в «Ростехе».

Су-57 — истребитель пятого поколения, создан компанией «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Его первый полет состоялся в январе 2010 года, а в конце 2020 года ВС РФ получили первый серийный Су-57.