Пермская «Парма» одержала победу над БК «Уралмаш» в матче по уральскому дерби

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» из Перми одержал победу над екатеринбкргским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает «Ъ-Прикамье». Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась счетом 79:74 после дополнительных пяти минут.

Исход соревнования был решен на последних секундах овертайма благодаря трехочковому броску американского разыгрывающего Джалена Адамса, который принес пермской команде победные очки. Он набрал 24 очка, а также совершил шесть подборов, четыре передачи и один перехват.

Эта победа стала пятой для «Пармы» в последних шести играх. Команда смогла взять реванш за предыдущее поражение от «Уралмаша» по итогам игры в Перми.

Ирина Пичурина