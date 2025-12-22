«Парма» взяла реванш в уральском дерби

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» в Екатеринбурге обыграла «Уралмаш». Матч завершился со счетом 74:79. При этом для выявления победителя потребовалось провести на площадке дополнительные пять минут.

Лучшим в составе пермской баскетбольной команды стал американский разыгрывающий Джален Адамс, за 11 секунд до конца овертайма реализовавший трехочковый бросок, что гарантировало победу пермякам. Он также набрал 24 очка, совершив шесть подборов, четыре передачи, один перехват и три потери.

Таким образом, «Парма» одержала пятую победу в последних шести матчах и взяла у «Уралмаша» реванш за поражение в Перми.