Премьер Австралии извинился перед еврейской общиной после теракта в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе извинился перед еврейской общиной страны за теракт на пляже Бондай в Сиднее. При нападении погибли 16 человек, в том числе ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters

«Как премьер-министр я чувствую тяжесть ответственности за зверство, произошедшее во время моего пребывания на этом посту, и я сожалею о том, что пришлось пережить еврейской общине и нашей стране в целом»,— заявил господин Албанезе (цитата по AFP). Он отметил, что правительство будет ежедневно работать для обеспечения безопасности евреев и сохранения их права «исповедовать свою веру, давать образование своим детям и в полной мере участвовать в жизни австралийского общества».

Стрельбу на пляже Бондай во время празднования Хануки 14 октября открыли двое мужчин — 50-летний Саджид Акрам (застрелен полицией) и его 24-летний сын Навид. Последнего ранили и госпитализировали в критическом состоянии. При теракте пострадали более 40 человек. По данным полиции, нападение готовилось несколько месяцев. На месте происшествия нашли взрывное устройство.