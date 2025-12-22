Сборы «Аватара 3» за уикенд оказались ниже ожидаемых $90 млн

Фильм «Аватар: огонь и пепел» стал самым кассовым фильмом за прошедшие выходные, собрав в США и Канаде $88 млн. Walt Disney прогнозировало сборы за уикенд на уровне $90 млн, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер «Аватара 3» Джеймс Кэмерон с женой Сьюзи Амис Кэмерон на премьере фильма

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Режиссер «Аватара 3» Джеймс Кэмерон с женой Сьюзи Амис Кэмерон на премьере фильма

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На международных рынках фильм собрал еще $257 млн, сообщила Disney. Хотя стартовые сборы превзошли показатели первого фильма «Аватар» , который в 2009 году собрал $77 млн в прокате в США, они уступили недавнему сиквелу «Аватар: Путь воды» , который в 2022 году заработал $134,1 млн в первый уикенд. В общей сложности первые два фильма собрали в кинотеатрах более $2 млрд каждый и занимают первое и третье места среди самых кассовых картин всех времен.

