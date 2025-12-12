Голливуд убрали от экранов

Ни «Аватара», ни «Зверополиса»: Новый год россияне встретят без голливудских премьер. Ассоциация владельцев кинотеатров, в которую входят сети «Синема Парк», «Формула Кино» и «Мираж», отказалась от показа зарубежных картин в январские праздники. В праздничные дни на больших экранах будут идти только отечественные премьеры — «Простоквашино», «Буратино», вторая часть «Чебурашки» и очередная часть «Елок». В связи с этим сейчас зрители массово идут в кинотеатры, чтобы успеть посмотреть «Зверополис 2».

Ажиотаж вокруг премьеры заметил и слушатель “Ъ FM” Руслан, которому удалось попасть на сеанс. По его словам, хорошие места были раскуплены за несколько дней до показа: «Вчера ходил в "Киномакс", билеты стоили плюс-минус как обычно. Ходили с девушкой, где-то за день брали билеты, но в центре все места были раскуплены, пришлось сидеть сбоку. Когда мы пришли на сеанс, а мы обычно приходим минут за 30, чтобы попкорн взять, что-то еще, в магазин сходить, увидели просто огромную очередь, все места были забиты. Я даже не помню, когда последний раз такое видел в кинотеатрах, столько людей давно не было».

По данным издания Cinemaplex, новые голливудские фильмы в кинотеатрах, входящих в ассоциацию, начнут выходить только после новогодних праздников, с середины января. При этом, как отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, некоторые картины, которые уже находятся в прокате, останутся в расписании. В частности, сеансы фильма «Иллюзия обмана 3» продолжатся. Впрочем, крупные российские премьеры уже давно опережают голливудские фильмы по кассовым сборам на российском рынке, считает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Перенос проката "Аватара 3" никак не скажется на российских кинотеатрах.

Во-первых, далеко не все российские кинотеатры показывают пиратский контент. Во-вторых, на новогодние праздники предложения со стороны официальных дистрибуторов и так огромные, и для "Аватара 3" и других каких-то проектов, в том числе официальных, не хватит места: "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино" в принципе отнимут львиную долю экранного времени. Я не думаю, что кинотеатрам это принесет какие-либо финансовые убытки. По некоторым оценкам, "Зверополис 2" на стартовом уикенде в неофициальном прокате заработал как минимум 300 млн. руб., а сборы, например, отечественного "Горыныча" вне новогодних праздников на стартовом уикенде были 341 млн. руб.».

Среди премьер 2025 года лишь девять фильмов преодолели планку в 1 млрд руб. по кассовым сборам. Лидером проката, по данным Фонда кино, стал «Волшебник Изумрудного города», его выручка приблизилась к 3,5 млрд руб. Что касается зарубежных картин, то в топ-10 оказались только «Дракула» и третья часть «Иллюзии обмана». При этом их совокупные сборы составили около 2,5 млрд руб.

Андрей Дубков