Из Елисейского дворца и чашки ушли, и стаканы

Еще не утихли споры вокруг октябрьского ограбления Лувра, как в Париже появились известия о новой удивительной краже. Выяснилось, что на протяжении почти двух лет из буфетов президентского дворца выносили драгоценный фарфор Севра с клеймами мануфактуры и надписью «Palais de l’Elysee». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin, Pool / AP Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

Три человека, замешанных в громкой краже, были арестованы на прошлой неделе. На сей раз действующими лицами оказались не воришки из предместий, как в случае с участниками ограбления Лувра, а респектабельные «люди изнутри системы». Задержанные не стали отпираться и признались во всем, в начале следующего года им предстоит суд.

В Елисейском дворце есть должность maitre d’hotel-argentier — хранитель президентского серебра и исполнитель строгого столового церемониала государственных обедов и ужинов. С 2020-го президентскими буфетами распоряжался Томас М. Аккуратный, методичный работник, пять лет он накрывал столы для государственных обедов и ужинов на официальных приемах — и, как выяснилось, параллельно их «разбирал».

Украденные блюдца, тарелки, чашки он уносил к себе домой и вместе со своим партнером, антикваром Дамьеном Г. искал покупателя.

Сначала размещал объявления в сети, а потом обрел постоянного «клиента» в лице страстного любителя фарфора Гислена М. Коллекционер, собиравший шедевры королевской мануфактуры Севра, с 2024 года покупал у служащего дворца менее ценные предметы, а затем — все более редкие экземпляры.

Журналисты Le Figaro выяснили, что Гислен М. с ноября 2023 года работал смотрителем в Лувре. Они даже нашли на пленке его выступление на общем чрезвычайном собрании персонала музея. В тот день, 20 октября, после кражи восьми драгоценностей короны он с возмущением упрекал руководство в оторванности от реальности и даже сорвал аплодисменты. С тем большим удивлением его коллеги узнали теперь, что 30-летний красавец-эстет, размещавший в соцсетях свои фотографии перед произведениями искусства, параллельно скупал краденое.

Своими коллекциями он очень гордился и даже устроил с 14 декабря по 11 января в историческом музее города Виллер-Котре выставку 500 предметов «королевского и императорского Севра», которую он представил посетителям как искреннюю «дань мастерству французских мануфактур». Ошеломленные известием о его аресте организаторы выставки заявили, что ни сном ни духом не подозревали о происхождении вещей, и показ немедленно закрыли. Одержимость собирателя фарфором его защита явно попытается использовать для смягчения будущего наказания. Адвокат уверял, что Гислен М. не скупщик краденого, не спекулянт, а человек, «потерявшийся в собственной страсти».

Троица действовала слаженно — месяц за месяцем посуда покидала Елисейский дворец. Инвентарные книги, как полагают следователи, подчищались. Но пропажу нескольких предметов обнаружила служба безопасности — и началось расследование.

Параллельно с ворами заработала и полиция, изучавшая любые подозрительные связи работников президентского дворца. В ходе арестов и обысков она обнаружила множество «помытых» из дворца предметов: как в доме Томаса и Дамьена в Луаре, так и в квартире Гислена М. в Версале.

Фарфор мануфактуры Севра — товар особый. Формально он может стоить тысячи евро за предмет, но на деле то, что вынесли из дворца, невозможно было бы реализовать на легальном антикварном рынке.

С клеймом «Palais de l’Elysee» вещь не примут ни официальные собрания, ни серьезные коллекционеры. Именно поэтому эксперты называют произошедшее не только преступлением, но и натуральным абсурдом: зачем красть и скупать то, что невозможно перепродать.

Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Почти вся посуда уже возвращена во дворец. Хранитель сервизов уволился еще в ноябре. Смотрителю Лувра запретили появляться в музее. После задержания и предъявления обвинений все трое любителей фарфора находятся под судебным контролем.

Суд перенесен на февраль 2026 года, дело еще не доведено до конца, следователи надеются на новые открытия. А журналисты вспоминают, как в 2018 году Елисейский дворец заказывал в Севре новые предметы сервировки на полмиллиона евро, и сокрушаются, что на них так быстро нашлись чересчур ревностные охотники и ценители.