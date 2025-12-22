Главу поселка под Новосибирском приговорили к штрафу по делу о халатности

К штрафу в размере 300 тыс. руб. приговорили главу рабочего поселка Коченево Новосибирской области Анатолия Пригоду по уголовному делу о халатности с ущербом 42 млн руб. Заявленные исковые требования о возмещении ущерба суд удовлетворил, рассказали в прокуратуре региона.

По информации ведомства, в марте 2022 года поселковая администрация и ООО «СпецТрансСтрой» заключили муниципальный контракт на строительство комплекса водоочистки и водоподготовки, в соответствии с которым банк «Левобережный» выдал гарантию на исполнение подрядчиком своих обязательств. Работы должны были быть завершены к 31 октября 2023 года, но этого не произошло.

В деле указывается, что глава поселка не стал требовать от банка выплаты гарантии на 42 млн руб., в результате бюджету Коченево причинен ущерб на указанную сумму.

Илья Николаев