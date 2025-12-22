Экс-депутат Госдумы намерен стать спонсором гандбольного клуба «Астраханочка»

Астраханская гандбольная команда «Астраханочка» завершила матч со звенигородской «Звездой» со счётом 26:26. Встреча прошла вничью. Игру посетил губернатор Игорь Бабушкин.

После матча стало известно, что компания ПЛК «Каспий», резидент особой экономической зоны «Лотос», намерена выступить в качестве титульного спонсора «Астраханочки». Об этом сообщил руководитель «Каспия», бывший зампред комитета по финансовому рынку ГД РФ Олег Савченко.

Господин Савченко отметил перспективность астраханского гандбола и выразил уверенность в будущем сотрудничестве. «Компания ПЛК «Каспий» рассматривает возможность стать титульным спонсором астраханского клуба»,— заявил он. По словам руководителя, он видит стремление к победе у игроков и их целеустремленность.

Портово-логистическая компания «Каспий» располагается в портовой особой экономической зоне Лиманского района — селе Оля. Там находится ключевая точка международного транспортного коридора «Север-Юг». Юрлицо было зарегистрировано в 2019 году. Компания создана для реализации одноименного инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации нового многофункционального портово-логистического комплекса. Грузооборот комплекса к 2050 году потенциально составит порядка 19 млн тонн грузов, указано на сайте «Каспия». В период между созывами Олег Савченко руководил ООО «Портово-Логистическая Компания „Каспий“», занимая должности учредителя и генерального директора.

Нина Шевченко