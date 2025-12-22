В Госдуме назвали сумму выплаты семьям с детьми в 2026 году

В 2026 году ежемесячная выплата семьям с детьми составит от 9,2 тыс. руб. до 18,4 тыс. руб. Сумма будет зависеть от дохода и нуждаемости семьи, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 руб. при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 руб. при 75% и 18 371 руб. при 100%»,— рассказал «РИА Новости» депутат.

Как пояснил господин Говырин, размер выплат семьям с детьми до 17 лет будут рассчитывать, исходя из прожиточного минимума, который в следующем году вырастет до 18,9 тыс. руб.

В декабре комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработал предложения по улучшению демографической ситуации. Отдельный блок предложений касается ежегодной семейной выплаты, которая начнет действовать с 1 января для семей с двумя и более детьми. Парламентарии считают необходимым ввести прогрессивный размер этой выплаты в зависимости от числа детей и распространить ее действие также на семьи с одним ребенком.

