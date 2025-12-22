В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 16 человек

На острове Ява автобус с пассажирами потерял управление и врезался в бетонное ограждение на платной автотрассе. Погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя поисково-спасательного агентства.

Междугородний автобус с 34 пассажирами направлялся из столицы Джакарты в Джокьякарту. Он въехал в ограждение и перевернулся на извилистом съезде с платной дороги Крапьяк в городе Семаранг. Сильный удар отбросил нескольких пассажиров, и они оказались прижатыми к кузову автобуса.

Прибывшие через 40 минут спасатели извлекли тела шести пассажиров. Еще 10 человек умерли по дороге в больницу и во время хирургических операций. 18 пострадавших проходят лечение в двух близлежащих больницах, пятеро из них находятся в критическом состоянии, а остальные — в тяжелом.

Эрнест Филипповский